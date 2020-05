Thermolaquage Aix en Provence

Le thermolaquage est un procédé de peinture industrielle proposé par la société Thermo & Co sur vos vos pièces métalliques. Par effet électrostatique, cette peinture poudre va se fixer sur la pièce comme un aimant. La surface est ensuite mise au four afin d'uniformiser la couleur.

Thermolaquage pour quel type de pièce ?

Peinture époxy à Aix-en-Provence

La peinture époxy c'est une peinture exceptionnelle que l'on peut utiliser dans de nombreux domaines comme la décoration ou la rénovation. Elle peut être appliquée sur tout type de support et notamment sur le métal. Cette peinture non polluante se présente sous forme de poudre que l'on appelle poudre thermoplastique. Cette peinture est très intéressante car elle est très résistante et offre un rendu vraiment magnifique. La polymérisation se réalise dans un four qui atteint des températures qui peuvent varier entre 120 et 230 degrés. Son action anticorrosion garantit la longévité de la pièce peinte. Le thermolaquage est très utilisé dans l'industrie automobile.