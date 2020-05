Sablage Pièces métalliques sur Marseille

Le sablage en cabine c'est sans aucun doute la meilleure façon d'obtenir un décapage impeccable et professionnel. Dans nos ateliers nous sablons toutes sortes d'objets et de pièces métalliques pour les professionnels de la région mais aussi pour les particuliers. Le sablage permet de supprimer une couche de peinture ou encore de la rouille. Autrement dit faire sabler une pièce revient à lui donner une seconde vie. On pourra ensuite peindre la-dite pièce dans nos ateliers grâce à la technique du thermolaquage.